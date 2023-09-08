В московском «Динамо» чётко обозначили две турнирные задачи перед командой на сезон КХЛ

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что задачей бело-голубых в стартовавшем сезоне КХЛ является попадание в тройку сильнейших по итогам регулярного чемпионата и участие в финале Кубка Гагарина.

«Во-первых, есть регулярный чемпионат, в котором производится набор очков. Нужно стремиться к тому, чтобы попасть в тройку сильнейших нашего чемпионата по набранным очкам. Второе – в плей-офф перед командой ставится задача попадания в полуфинал/финал Кубка Гагарина. Вот эти две задачи на новый сезон ставятся перед Кудашовым, его тренерским штабом и всей командой. Мы беседовали с командой, и они всё это понимают», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»: