Защитник «Автомобилиста» Трямкин не попал в пустые ворота в овертайме матча с «Авангардом»

В Омске на стадионе «G-Drive-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой омского клуба в овертайме со счётом 3:2.
В середине овертайма омский клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока. По окончании большинства защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подобрал шайбу в зоне хозяев и с метра не смог поразить пустые ворота «ястребов».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Через некоторое время Иван Игумнов с передач Игоря Гераськина и Дамира Шарипзянова принёс победу омскому клубу.
В следующей игре «Авангард» примет дома «Барыс». «Автомобилист» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе встречи состоятся в субботу, 9 сентября.
- 7 сентября 2023
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