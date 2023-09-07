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The Hockey News предположил, что Тарасов станет №1 в «Коламбусе» в новом сезоне НХЛ

The Hockey News предположил, что Тарасов станет №1 в «Коламбусе» в новом сезоне НХЛ
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Североамериканский журналист Джейсон Ньюленд в статье на портале The Hockey News предположил, что российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов станет основным голкипером по ходу сезона-2023/2024 в НХЛ.

«Если у Элвиса Мерзликина снова будут проблемы в сезоне, то, вероятно, это будет шоу Тарасова. В идеальном мире они оба играют лучше в новом сезоне и выводят команду в плей-офф», — сказано в статье Ньюленда.

В завершившемся сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.

Тарасов был выбран «Коламбусом» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году в третьем раунде под общим 86-м номером.

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