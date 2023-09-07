Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил камбэк команды в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о проигранном матче с «Авангардом» и оценил камбэк своей команды со счёта 0:2.
«Хорошее начало, контролировали шайбу. Где-то не хватало угроз. Первые семь минут всё четко, выходили из-под прессинга. Самое главное, чего не хватало – агрессии в атаке. Второй период проиграли, не было силовой борьбы, ошибки в средней зоне привели к голам. Хороший черновой гол забили в конце, его должны были, наверное, забивать раньше. Мы проявили характер, в концовке сравняли и не перестали играть при счёте 0:2. В овертайме зубами ловили шайбу. Вытащили из пустых ворот, и был шанс забить, но это не получилось. Нас ожидает тяжёлый выезд – три разных часовых пояса. Будем готовиться к играм дальше», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 7 сентября 2023
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