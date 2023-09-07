Sportsnet: возвращение Кузнецова в форму будет иметь большое значение для «Вашингтона»

Североамериканский портал Sportsnet рассказал, насколько сильно российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов влияет на игру команды.

«Последние сезоны Кузнецова были непростыми. По слухам, он был кандидатом на обмен во время драфта и в межсезонье. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан не постеснялся выразить своё разочарование по поводу результатов Кузнецова в сезоне.

Если причиной проблемы была ситуация между игроком и тренером, то Спенсер Карбери, надеюсь, станет тем свежим голосом, который сможет вернуть Кузнецову роль игрока, набирающего очки. Поскольку до конца его контракта осталось два года, возвращение в форму будет иметь большое значение для «Вашингтон Кэпиталз», — сказано в статье.