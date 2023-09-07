«Металлург» в матче с московским «Динамо» заблокировал 33 броска по воротам

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

По итогам матча магнитогорский клуб заблокировал 33 броска по своим воротам. На счету бело-голубых 14 блокированных бросков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

У «Магнитки» по этому показателю отличились Григорий Дронов (6), Егор Яковлев (5) и Данил Гололобов (4).

Подопечные Андрея Разина одержали вторую победу подряд. В прошлой игре «Металлург» был сильнее ЦСКА со счётом 4:2. В следующей встрече уральцы сыграют в гостях с «Витязем». Игра запланирована на 9 сентября в 17:00 мск.