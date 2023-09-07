Главный тренер «Магнитки» высказался о текущем состоянии двух североамериканцев команды

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние североамериканских игроков клуба.
«Когда наши канадские форварды наберут ту форму, которой мы от них и ждём? Как люди без предсезонки они даже если катались, а мы с ними разговаривали, и со слов Ди, он катался с праворуким защитником из «Питтсбурга»… Да, Летангом. Но всё равно одно дело – готовиться в общей группе, там всё делаешь почти на максимуме, плюс мы прошли через товарищеские игры, а здесь ребята подъехали ненатренированными на том уровне, на котором они должны быть. Плюс акклиматизация. На это всё нужно время. Нужно подождать.
К тому же, это и моё мнение, и Джонсон также мне говорил, что здесь другой хоккей. Поэтому элемент адаптации происходит всегда по-разному. Хотелось бы, чтобы они на предсезонке прошли через тот хоккей, тогда бы всё было быстрее. Сейчас мы ждём. Тот же Джонсон в следующей игре будет играть», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 сентября 2023
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