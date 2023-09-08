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«Адмирал» расторг контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым по соглашению сторон

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым по соглашению сторон
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«Адмирал» расторг контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий провёл 31 игру за «Адмирал», шесть из которых в плей-офф, и заработал в общей сложности семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».

Всего в КХЛ Сидляров провёл 70 матчей, в которых набрал 15 очков — забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-2». Помимо «Адмирала», нападающий играл в КХЛ за московское «Динамо» и «Спартак».

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