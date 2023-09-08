«Спартак» проведёт чествование Алексея Костылева перед матчем с «Адмиралом»

В пятницу, 8 сентября, перед игрой московского «Спартака» с «Адмиралом» из Владивостока в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт торжественная церемония поднятия игрового свитера легендарного нападающего красно-белых Алексея Костылева (№7), сообщает официальный сайт столичного клуба.

За «Спартак» Костылев выступал с 1975 по 1981 годы, став золотым (1976), серебряным (1981) и трижды бронзовым (1975, 1979, 1980) призёром чемпионата СССР. На его счету победный гол в матче 1976 года с нижегородским «Торпедо» (7:4), после которого красно-белые оформили своё четвёртое чемпионство в истории. Именно с передачи Алексея Костылева свой 400-й гол за «Спартак» в чемпионатах страны забил легендарный Вячеслав Старшинов.

За семь лет в московском клубе нападающий провёл 251 матч, забив 96 голов и отдав 77 голевых передач. 1 июля легендарному хоккеисту исполнилось 72 года – до сих пор Алексей Костылев выходит на лёд в матчах ветеранов «Спартака» и посещает каждый матч команды.