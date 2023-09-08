Сандерсон — о контракте с «Оттавой» на $ 64,4 млн: собираюсь выиграть здесь Кубок Стэнли

Защитник Джейк Сандерсон высказался о подписании нового восьмилетнего контракта с «Оттавой» на $ 64,4 млн. Средняя зарплата 21-летнего защитника составит $ 8,05 млн. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

«Вы видите, что основные игроки команды подписывают контракты на долгий срок, я хотел быть частью этого процесса. У нас есть «химия» в раздевалке, и она сохранится на какое-то время. Мы собираемся выиграть Кубок Стэнли через пару лет. Я хочу быть здесь, чтобы добиться этой цели.

Я очень уважаю генерального менеджера клуба и весь наш тренерский штаб. Они прекрасно относились ко мне после того, как клуб выбрал меня на драфте. Это всё, чего я мог желать», – цитирует Сандерсона пресс-служба клуба.