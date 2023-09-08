Сошников сделал потрясающую голевую передачу из-под ног в касание на Бурдасова

В эти минуты на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимает челябинский «Трактор». К началу третьего периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 30-й минуте при равенстве — 1:1 — челябинцы вышли вперёд. Хоккеисты «Трактора» обосновались в зоне «Витязя». Защитник Илья Карпухин получил шайбу на синей линии и сделал сильную передачу ближе к пятачку на нападающего Никиту Сошникова. Форвард, находясь перед воротами, в касание перевёл шайбу на противоположный фланг. Сошников отдал передачу из-под ног на Антона Бурдасова. Лидер челябинцев перевёл шайбу в ворота — 2:1.

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