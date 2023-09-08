Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в матче со СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после победы в матче со СКА (3:2).

«Два гола в большинстве дали нам определённое психологическое преимущество. Ребята молодчики, в третьем периоде не отошли от своей игры, играли агрессивно, старались прессинговать. Непростой матч, но игра нам точно пойдёт в зачёт. Я думаю, что предыдущие игры мы не смотрели за своими воротами. Это нанесло отпечаток. Мы понимали, что в СКА достаточно мастеров, которые накажут за ошибку. Я перед игрой говорил, что тут не выиграешь только атакой или только обороной. Мы должны быть компетентны в двух направлениях. Бочаров обязательно будет играть в будущем. Исаев просто первой игрой переломил график. Важно было дать возможность реабилитироваться. Видите, часто планируешь одно, а происходит немного иначе. Повторюсь, Иван Бочаров будет играть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.