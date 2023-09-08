Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в матче со СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после победы в матче со СКА (3:2).
«Два гола в большинстве дали нам определённое психологическое преимущество. Ребята молодчики, в третьем периоде не отошли от своей игры, играли агрессивно, старались прессинговать. Непростой матч, но игра нам точно пойдёт в зачёт. Я думаю, что предыдущие игры мы не смотрели за своими воротами. Это нанесло отпечаток. Мы понимали, что в СКА достаточно мастеров, которые накажут за ошибку. Я перед игрой говорил, что тут не выиграешь только атакой или только обороной. Мы должны быть компетентны в двух направлениях. Бочаров обязательно будет играть в будущем. Исаев просто первой игрой переломил график. Важно было дать возможность реабилитироваться. Видите, часто планируешь одно, а происходит немного иначе. Повторюсь, Иван Бочаров будет играть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 сентября 2023
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:19
-
22:14
-
22:09
-
22:06
-
21:52
-
21:48
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:30
-
20:10
-
19:51
-
19:25
-
19:18
-
18:40
-
18:37
-
18:19
-
18:01
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:29
-
15:50
-
15:21