Антон Худобин высказался в поддержку натурализации легионеров в КХЛ

Голкипер «Сокола» Антон Худобин поделился мыслями о натурализации легионеров в КХЛ.

«Я смотрю, что иностранцы нынче хотят получать российские паспорта. Нормально к этому отношусь, идёт живая конкуренция, это делает игроков только сильнее, есть профессиональный рост. Что касается перехода с пятерых легионеров на трёх, то в этом плане открывают дорогу нашим ребятам, это тоже хорошо. Пусть российские ребята играют здесь, развиваются, получают больше шансов попасть в первую команду. Больше надежд, что таким образом они смогут проявить себя на родине, а не уехать в другую страну.

Я не удивлён этому. Если ребята хотят, то почему нет? Люди изъявляют желание получить российский паспорт, быть гражданами страны. Пожалуйста, лично я не против. У каждого человека есть своё мнение и выбор. Если он хочет, то почему кто-то должен препятствовать?» — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).

В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Худобиным читайте на «Чемпионате»: