Главный тренер «Автомобилиста» объяснил разгромную победу в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о победе в матче с «Сибирью» (6:1).

«Настраивали ребят на тяжёлую игру. Понимали, что «Сибирь» играет дома, будет колоссальная поддержка болельщиков. Именно десять минут начала надо было выдержать: парни выдержали. Реализовали свои моменты. Нужен был второй гол, когда ребята здорово поменялись на пересменке, забили с добивания гол. Максима Денежкина поздравляю его с перовым голом в КХЛ. Тяжело было сегодня. Лёха Макеев хет-трик сделал, Вова Галкин подтащил, и от него зарядилась команда в нужный момент. Валк сегодня 300-й матч в КХЛ сыграл. Перед встречей говорил ребятам: «Своё «я» уберите в сторону». Есть мастера у нас ребята, а во главе должно быть командное. Сегодня команда победила, за это хотел бы сказать спасибо.

Почти 100%-ная реализация? Доживём до следующих матчей, посмотрим, как оно будет. Понятно, что сегодня реализовали свои шансы.

График игры вратарей? У нас был график, что Галкин сыграет здесь. Мы планировали с тренером по вратарям, что три игры сыграет Женя Аликин, следующую – Галкин. Ближе к следующей игре будет известно, кто сыграет.

«Сибирь» разобранно начала встречу? Я не скажу, что разобранно. Тоже был прессинг, мы тяжело выходили из этого прессинга. Гол в большинстве немножко остудил пыл команды «Сибирь». Второй гол ключевую роль сыграл», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.