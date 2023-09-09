Заварухин оценил игру Валка, набравшего 1+2 в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о победе над «Сибирью».
«С Бывальцевым и Ли снова сыграл Кизимов? Хотели усилить здесь игру. Мы в Омске не так сильно сыграли в атаке. Знаем, что Кизимов может сыграть в атаке. Ждём от него больше: техничный форвард, нужно больше агрессии, больше угрозы воротам.
Новая арена? Красивая арена очень. В той арене всё равно немножко другой звук был во время, когда люди топали. Деревянные полы, люди топали, всё равно немножко другой звук был. Этого звука ни в одной арене мира нет, наверное.
План по Севостьянову и Леонтьеву? Есть план. Если честно, Леонтьев здесь должен играть седьмым защитником. Бледнов получил травму, отправили его на обследование в Екатеринбург. Возьмём другого молодого парня себе в команду, который тоже проводил с нами сборы.
Кёртис Валк — хребет «Автомобилиста»? Не сказать, что он в идеальной форме, он ещё набирает. Считаю, что он ещё лучше может играть. Здорово, что он помогает команде, он командный игрок, парень-работяга, очень приятно с ним работать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 9 сентября 2023
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