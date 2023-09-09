«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев «Витязь». Юров забил решающий гол

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

На третьей минуте Семён Кошелев вывел магнитогорцев вперёд. Через 18 секунд Александр Яремчук сравнял счёт. На шестой минуте Денис Зернов вновь вывел «Металлург» вперёд. На девятой минуте Игорь Руденков восстановил равенство в счёте — 2:2. Под занавес первого периода «Витязь» вышел вперёд усилиями Ивана Савчика. На 40-й минуте Григорий Дронов с передачи Дениса Зернова сравнял счёт. На 42-й минуте Данила Юров забил четвёртый гол «Витязю».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 11 сентября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Витязь» 14 сентября примет «Спартак».