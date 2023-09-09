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Витязь — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев «Витязь». Юров забил решающий гол

«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев «Витязь». Юров забил решающий гол
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Коробкин, Минулин) – 02:45 (5x5)     1:1 Яремчук – 03:03 (5x5)     1:2 Зернов (Карпов, Пресс) – 05:56 (5x5)     2:2 Руденков (Савчик, Цицюра) – 08:24 (5x4)     3:2 Савчик (Яровой, Рой) – 19:45 (5x4)     3:3 Дронов (Зернов) – 39:42 (5x4)     3:4 Юров (Джонсон, Ерёменко) – 41:25 (5x5)    

На третьей минуте Семён Кошелев вывел магнитогорцев вперёд. Через 18 секунд Александр Яремчук сравнял счёт. На шестой минуте Денис Зернов вновь вывел «Металлург» вперёд. На девятой минуте Игорь Руденков восстановил равенство в счёте — 2:2. Под занавес первого периода «Витязь» вышел вперёд усилиями Ивана Савчика. На 40-й минуте Григорий Дронов с передачи Дениса Зернова сравнял счёт. На 42-й минуте Данила Юров забил четвёртый гол «Витязю».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 11 сентября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Витязь» 14 сентября примет «Спартак».

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