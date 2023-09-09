Капризов вместе с Денисенко приехал в гости к Бобровскому в Майами

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов встретился с соотечественниками из «Флориды Пантерз», сообщает тренер по физподготовке Дмитрий Яшанькин в своих социальных сетях.
Форвард «дикарей» сейчас готовится к сезону в Майами. На днях он посетил вратаря «пантер» Сергея Бобровского. Вместе с Капризовым в гости к основному вратарю «Флориды» пришёл одноклубник нападающий Григорий Денисенко и тренер Дмитрий Яшанькин. Они сделали совместную фотографию на фоне коллекции масок Бобровского.
Фото: Социальные сети Дмитрия Яшанькина
Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).
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