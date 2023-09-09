Джиошвили: оказывается, можно поддерживать физику и только руками. Без ног

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался после победы в матче с «Сочи» (4:0).

«Хорошая игра. Предыдущий матч не так нам удался. Сегодня сыграли строго. Хорошо, что в большинстве забили свои голы. Меньшинство хорошо отработало, всё поймали на себя, а большинство решило игру.

Первый период у нас не получился из-за удалений? В начале игры, наоборот, мы все вышли заряженными, бились, старались. А после удалений чуть просели, но я бы не сказал, что период не получился. Нормально сыграли.

Очень важный гол для меня. Сказал за него спасибо Рашу (Дмитрию Рашевскому. — Прим. «Чемпионату»). Первый раз вышел в большинстве, он отдал мне в клюшку, я переправил шайбу, и получилось неплохо.

Я бы не сказал, что первые матчи после возвращения в строй мне дались очень тяжело. На самом деле я хорошо поработал летом – без ног, только руками. Оказывается, что только руками тоже можно физику поддерживать. Может быть, пока где-то ещё не хватает резкости, но не скажу, что мне супертяжело. В принципе, всё нормально.

Будет ли на меня давить высоко установленная планка прошлого сезона? Даже если и будет давить, то это хорошо. Это значит, что мне надо больше работать и доказывать, помогая команде. Это самое главное», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.