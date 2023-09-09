Джиошвили: оказывается, можно поддерживать физику и только руками. Без ног

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался после победы в матче с «Сочи» (4:0).
«Хорошая игра. Предыдущий матч не так нам удался. Сегодня сыграли строго. Хорошо, что в большинстве забили свои голы. Меньшинство хорошо отработало, всё поймали на себя, а большинство решило игру.
Первый период у нас не получился из-за удалений? В начале игры, наоборот, мы все вышли заряженными, бились, старались. А после удалений чуть просели, но я бы не сказал, что период не получился. Нормально сыграли.
Очень важный гол для меня. Сказал за него спасибо Рашу (Дмитрию Рашевскому. — Прим. «Чемпионату»). Первый раз вышел в большинстве, он отдал мне в клюшку, я переправил шайбу, и получилось неплохо.
Я бы не сказал, что первые матчи после возвращения в строй мне дались очень тяжело. На самом деле я хорошо поработал летом – без ног, только руками. Оказывается, что только руками тоже можно физику поддерживать. Может быть, пока где-то ещё не хватает резкости, но не скажу, что мне супертяжело. В принципе, всё нормально.
Будет ли на меня давить высоко установленная планка прошлого сезона? Даже если и будет давить, то это хорошо. Это значит, что мне надо больше работать и доказывать, помогая команде. Это самое главное», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 9 сентября 2023
-
21:16
-
20:50
-
20:38
-
20:31
-
19:58
-
19:40
-
19:16
-
19:06
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:48
-
16:43
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:35
-
13:05