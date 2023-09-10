Защитник «Лады» Демидов: на данный момент недоволен своей игрой

Защитник «Лады» Николай Демидов поделился эмоциями от дебюта за тольяттинскую команду и крупной победы над «Амуром» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Отличная атмосфера, мне очень понравилось играть в Тольятти при полных трибунах. Это моя первая игра за несколько месяцев и мне было немного непривычно после долгого восстановления. Главное, что мы победили, поэтому эмоции от матча только положительные.
Как оценить своё состояние на сегодняшний день? Сложно об этом говорить. Я стараюсь играть с каждым разом всё лучше и лучше. На данный момент я недоволен своей игрой. Но, повторюсь, самое главное — это победа. Так что всё хорошо.
Ожидал ли я, что буду выходить на площадку при игре большинстве? Если честно, то вообще не ожидал. Однако я доволен, что так получилось, очень этому рад», — приводит официальный сайт «Лады» слова Демидова.
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