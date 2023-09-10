«Критики прикусили языки». Щитов — о выступлении «Торпедо» в новом сезоне КХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов высоко оценил игру «Торпедо» в стартовавшем сезоне КХЛ и отметил, что тренерский штаб нижегородцев не боится вводить в состав молодых игроков.

«Торпедо» производит прекрасное впечатление, во второй год команда Игоря Ларионова выглядит более уверенно и не отходит от своей прежней игры. Также порадовало, что в первом матче сыграли ещё строго в обороне. Против СКА тоже было без грубых провалов. Такое ощущение, что «Торпедо» прибавило в игре в защите.

Ларионов открывает очередных молодых игроков? Это здорово для развития российского хоккея: «масочники» появляются на льду, тем более в такие ответственные моменты, как игра в большинстве. Ввести молодого во взрослую команду – большое дело, опытные хоккеисты в этом тоже помогают. Благодаря хорошей атмосфере игроки спокойно вливаются в состав, без лишней паники. Мало ещё в каких клубах так доверяют «масочникам». Работа со специалистом с таким высоким хоккейным интеллектом, как Игорь Ларионов, помогает раскрывать звёзд.

Всё это хороший ответ критикам, которые ждали провала от «Торпедо»? Ещё рано говорить, сезон только начался. Критики пока прикусили языки, но говорят, что прошлогодние успехи во многом связаны с бывшим тренером команды Андреем Козыревым. Я уверен, что главный вдохновитель – это Ларионов, и он не отходит от своей игры», — цитирует Щитова «РБ Спорт».