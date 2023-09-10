Генменеджер «Торонто» рассказал, как арбитраж повлиял на отношения клуба с Самсоновым

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг рассказал, что руководство канадского клуба и российский голкипер Илья Самсонов остались в хороших отношениях после того, как прошли через арбитраж, в результате которого хоккеист получил однолетний контракт на $ 3,55 млн.
«В арбитраже бытуют мифы о том, что это большая тотальная война, в которой вы бросаете друг в друга камни в течение трёх часов. Причина, по которой Самсонов попал в арбитраж, заключается в том, что мы не смогли заключить сделку, верно? Мы не смогли сделать это путём переговоров, а не из-за отсутствия попыток с обеих сторон.
Итак, мы хорошо поговорили до арбитража и хорошо поговорили после него, с тех пор у нас было много разговоров…. Я не думаю, что кому-либо следует беспокоиться о каких-либо негативных последствиях арбитража. Мы прошли через это и оставили это позади, и я с нетерпением жду нового сезона.
В свои 26 лет Самсонов считается ещё молодым вратарём. И я думаю, что у него был самый продуктивный год в карьере. Считаю, что он провёл потрясающий сезон. Безусловно, ему есть куда расти. Мне нравится, как он провёл лето, Илья уже некоторое время назад вернулся в город и приступил к тренировкам», — цитирует Треливинга Sportsnet.
- 10 сентября 2023
-
15:40
-
15:05
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:35
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
04:38
-
01:42
-
01:33
- 9 сентября 2023
-
23:51
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
21:58
-
21:39
-
21:16
-
20:50
-
20:38
-
20:31
-
19:58
-
19:40
-
19:16