Генменеджер «Торонто» рассказал, как арбитраж повлиял на отношения клуба с Самсоновым

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг рассказал, что руководство канадского клуба и российский голкипер Илья Самсонов остались в хороших отношениях после того, как прошли через арбитраж, в результате которого хоккеист получил однолетний контракт на $ 3,55 млн.

«В арбитраже бытуют мифы о том, что это большая тотальная война, в которой вы бросаете друг в друга камни в течение трёх часов. Причина, по которой Самсонов попал в арбитраж, заключается в том, что мы не смогли заключить сделку, верно? Мы не смогли сделать это путём переговоров, а не из-за отсутствия попыток с обеих сторон.

Итак, мы хорошо поговорили до арбитража и хорошо поговорили после него, с тех пор у нас было много разговоров…. Я не думаю, что кому-либо следует беспокоиться о каких-либо негативных последствиях арбитража. Мы прошли через это и оставили это позади, и я с нетерпением жду нового сезона.

В свои 26 лет Самсонов считается ещё молодым вратарём. И я думаю, что у него был самый продуктивный год в карьере. Считаю, что он провёл потрясающий сезон. Безусловно, ему есть куда расти. Мне нравится, как он провёл лето, Илья уже некоторое время назад вернулся в город и приступил к тренировкам», — цитирует Треливинга Sportsnet.