«Не думаю, что меня там кто-то помнит». Форвард «Адмирала» — о «Торонто»

Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин ответил на вопрос, есть ли интерес к нему со стороны «Торонто Мэйпл Лифс», который задрафтовал форварда в 2016 года под общим 182 номером.
«Не помню уже, когда в последний раз контактировали представители «Торонто».
Не думаю, что меня там кто-то помнит. Так, пару раз я съездил в лагерь новичков. Но у меня не было никогда цели туда поехать. Если я два раза съездил в лагерь новичков, имея контракт в России, то это не значит, что цель туда уехать была. И в принципе меня никто туда и не звал. Только поначалу, после драфта был какой-то интерес. А сейчас не знаю — никто не связывался. Надо у агента моего узнать — может быть, с ним разговаривали.
Тему с «Торонто» окончательно закрыл? Я думаю сейчас только о том, как приносить пользу «Адмиралу». И здесь хорошо играть. Всё остальное меня сейчас не волнует», — сказал Чебыкин в интервью «Известиям».
Ранее новосибирская «Сибирь» и «Адмирал» произвели обмен.
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