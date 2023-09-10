Форвард «Адмирала»: в прошлом сезоне у нас не было успеха — мы не выиграли Кубок Гагарина

Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин заявил, что не считает прошлый сезон клуба успешным. Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу» (2-4).
«У нас не было какого-то успеха — мы же не выиграли Кубок Гагарина. Я могу понять, если бы мы выиграли кубок и про нас говорили, что мы прыгнули выше головы. Так что всё у нас нормально. Мы не вспоминаем о прошлом сезоне, выходим на лёд на каждую тренировку, настраиваемся, работаем, делаем своё дело.
Не каждый год дальневосточная команда выходит в плей-офф и тем более во второй раунд? Ну не знаю. Для многих ребята это был первый сезон во Владивостоке. И с первого раза мы вышли в плей-офф», — цитирует Чебыкина «Известия».
Ранее Чебыкин ответил на вопрос, есть ли интерес к нему со стороны «Торонто Мэйпл Лифс».
- 10 сентября 2023
-
18:19
-
17:52
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
16:21
-
16:07
-
15:40
-
15:05
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:35
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
04:38
-
01:42
-
01:33
- 9 сентября 2023
-
23:51
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
21:58