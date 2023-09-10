Форвард «Адмирала»: в прошлом сезоне у нас не было успеха — мы не выиграли Кубок Гагарина

Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин заявил, что не считает прошлый сезон клуба успешным. Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу» (2-4).

«У нас не было какого-то успеха — мы же не выиграли Кубок Гагарина. Я могу понять, если бы мы выиграли кубок и про нас говорили, что мы прыгнули выше головы. Так что всё у нас нормально. Мы не вспоминаем о прошлом сезоне, выходим на лёд на каждую тренировку, настраиваемся, работаем, делаем своё дело.

Не каждый год дальневосточная команда выходит в плей-офф и тем более во второй раунд? Ну не знаю. Для многих ребята это был первый сезон во Владивостоке. И с первого раза мы вышли в плей-офф», — цитирует Чебыкина «Известия».

Ранее Чебыкин ответил на вопрос, есть ли интерес к нему со стороны «Торонто Мэйпл Лифс».