Щитов: возможно, «Куньлунь» преподнесёт сюрприз в этом сезоне

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил старт «Куньлуня», который выиграл в четырёх из последних пяти матчей. Напомним, сегодня подопечные Виктора Игнатьева оказались сильнее ЦСКА (3:2 ОТ).
Может быть, соперники «Куньлуня» не совсем влились в сезон? Не всегда хороший старт о чём-то говорит. Я считаю «Куньлунь» неплохой командой, которая постарается попасть в восьмёрку. ЦСКА давно не выигрывал у них. Может, это неудобный соперник? Возможно, имел место недонастрой. «Куньлунь» же наоборот, настраивается на всех.
Это хорошая команда, старт у неё получился непредсказуемым. «Драконы» будут бороться за попадание в плей-офф. Но я не думал, что они так уверенно начнут. Возможно, у них получится преподнести сюрприз в этом сезоне», – сказал Щитов в интервью Allhockey.
Ранее главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итог победного матча с ЦСКА (3:2 ОТ).
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