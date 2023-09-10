«Как может быть традиция проигрывать?» Светлаков — о поражении ЦСКА от «Куньлуня»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение в матче с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

«Пропустили в меньшинстве ненужные голы, это свои ошибки. Было много моментов в третьем периоде, нужно было реализовывать их.

В прошлом сезоне матчи с командой «Куньлунь РС» тоже складывались тяжело, какая-то традиция? Как может быть традиция проигрывать? Да, неудачно играем в Мытищах второй год подряд. Есть ещё матчи, чтобы исправить эту ситуацию.

«Куньлунь» — такая же команда, как и в прошлом сезоне. Играют в агрессивной манере. В команде собрано много крепких, мастеровитых игроков. Кардинальных изменений не заметил.

Настрой на следующую игру? Будет дерби с «Динамо». Нужно отдохнуть, подготовиться и с новыми силами в бой», — цитирует Светлакова пресс-служба ЦСКА.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров отреагировал на поражение в матче с «Куньлунем».