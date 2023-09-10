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Гендиректор «Лады» назвал срок, на который выбыл Сергей Шумаков

Гендиректор «Лады» назвал срок, на который выбыл Сергей Шумаков
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о сроках отсутствия нападающего тольяттинского клуба Сергея Шумакова.

«Сергей Шумаков отсутствовал в концовке матча с «Амуром»? Шумаков получил небольшую травму и выбыл примерно на неделю, поэтому он вряд ли поедет на выезд», — приводит слова Чеботарёва пресс-служба «Лады».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл четыре матча, в которых отметился лишь шестью минутами штрафа с показателем полезности «-2».

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями.

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