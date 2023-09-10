Гендиректор «Лады» назвал срок, на который выбыл Сергей Шумаков
Поделиться
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о сроках отсутствия нападающего тольяттинского клуба Сергея Шумакова.
«Сергей Шумаков отсутствовал в концовке матча с «Амуром»? Шумаков получил небольшую травму и выбыл примерно на неделю, поэтому он вряд ли поедет на выезд», — приводит слова Чеботарёва пресс-служба «Лады».
В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл четыре матча, в которых отметился лишь шестью минутами штрафа с показателем полезности «-2».
В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
23:00
-
22:42
-
22:25
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:32
-
20:21
-
20:05
-
19:45
-
19:32
-
19:17
-
19:08
-
19:06
-
18:56
-
18:47
-
18:28
-
18:19
-
17:52
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
16:21
-
16:07
-
15:40
-
15:05
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:35
-
13:00
Партнерский контент