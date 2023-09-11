Тардиф – о деле Федотова: ИИХФ пойдёт ещё дальше за второе и третье нарушение
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о ситуации с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.
«Совет ИИФХ пойдёт ещё дальше за второе и третье нарушение правил ИИХФ. ИИХФ твёрдо намерена бороться за уважение наших правил и защиту всеобщего принципа уважения контракта и трансферных правил. В ближайшие дни на сайте ИИХФ будет пресс-релиз», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, 1 сентября ЦСКА нарушил санкции ИИХФ, выпустив Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом». Тогда организация наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков и сообщила, что в случае повторного выхода вратаря на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.
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