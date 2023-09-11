Меркли: мнение семьи о России не было объективным, решил, что сам поеду и узнаю

Защитник «Куньлуня» Райан Меркли рассказал о вариантах продолжения карьеры после ухода из «Колорадо Иглз».

«Вариантов было несколько. Предложение «Куньлуня» показалось самым интересным. Посчитал, что КХЛ – одна из лучших лиг мира. Почему бы здесь не поиграть? В «Куньлуне» большое количество североамериканцев, получается такой переходный период.

Знакомые не отговаривали от переезда в Россию? Я знал ребят, которые здесь играют. Мои друзья и моя семья не были в России, поэтому их мнение, какое бы оно ни было, вряд ли объективное. Поэтому я решил, что сам поеду и узнаю, каково здесь.

Почему не удалось заиграть в НХЛ? Ха-ха, если бы я знал ответ на этот вопрос, то играл бы сейчас в НХЛ», — цитирует Меркли «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока обороны четыре игры и две результативные передачи.