19-летний форвард «Аризоны»: матч против Овечкина будет особенный, он был любимым игроком

Форвард «Аризоны» Логан Кули поделился ожиданиями от игры против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Матч против Овечкина будет особенный. Это будет очень весело, особенно потому, что в детстве он был моим любимым игроком», — приводит слова Кули Russian Machine Never Breaks.
Уроженец Питтсбурга заявил, что с детства болеет за «Вашингтон».
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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