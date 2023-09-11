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19-летний форвард «Аризоны»: матч против Овечкина будет особенный, он был любимым игроком

19-летний форвард «Аризоны»: матч против Овечкина будет особенный, он был любимым игроком
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Форвард «Аризоны» Логан Кули поделился ожиданиями от игры против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Матч против Овечкина будет особенный. Это будет очень весело, особенно потому, что в детстве он был моим любимым игроком», — приводит слова Кули Russian Machine Never Breaks.

Уроженец Питтсбурга заявил, что с детства болеет за «Вашингтон».

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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