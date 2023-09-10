Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин посетил матч по американскому футболу клуба «Вашингтон Коммандерс»

Овечкин посетил матч по американскому футболу клуба «Вашингтон Коммандерс»
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил открытие сезона клуба «Вашингтон Коммандерс» в Национальной футбольной лиге. Команда встречается с «Аризоной Кардиналс».

Фото: «Твиттер» Sportsnet

Напомним, 5 сентября Овечкин провёл первую тренировку за «столичных» после возвращения в США.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Материалы по теме
Фото
Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США
Материалы по теме
«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?
«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android