Овечкин посетил матч по американскому футболу клуба «Вашингтон Коммандерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил открытие сезона клуба «Вашингтон Коммандерс» в Национальной футбольной лиге. Команда встречается с «Аризоной Кардиналс».
Фото: «Твиттер» Sportsnet
Напомним, 5 сентября Овечкин провёл первую тренировку за «столичных» после возвращения в США.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
- 10 сентября 2023
-
21:33
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:32
-
20:21
-
20:05
-
19:45
-
19:32
-
19:17
-
19:08
-
19:06
-
18:56
-
18:47
-
18:28
-
18:19
-
17:52
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
16:21
-
16:07
-
15:40
-
15:05
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:35
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:40