Овечкин посетил матч по американскому футболу клуба «Вашингтон Коммандерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил открытие сезона клуба «Вашингтон Коммандерс» в Национальной футбольной лиге. Команда встречается с «Аризоной Кардиналс».

Фото: «Твиттер» Sportsnet

Напомним, 5 сентября Овечкин провёл первую тренировку за «столичных» после возвращения в США.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.