Фёдор Свечков рассказал, на какой позиции его видят в «Нэшвилле»

Российский форвард «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков рассказал, что в клубе его наигрывают на позиции центрального нападающего.
«Грубо говоря, я такой универсал. Почему в России нет центров? Это я не про себя сейчас говорю, а то, как вижу ситуацию со стороны. Многие тренеры не ставят в центр молодых игроков. Считается, что позиция центра — очень ответственная, ты должен играть и в обороне, и в атаке. Если тренер видит, что игрок, допустим, немного проседает по физике, то его просто убирают на край, так как это менее ответственная позиция. На краю, по сути, самое важное — не потерять шайбу на синей и вывести её из своей зоны. У центрфорварда больше задач. Мало кто из тренеров готов доверить эту ответственность молодому центральному.
Как мне говорят в «Нэшвилле», меня рассматривают в качестве центрального. Меня драфтовали центральным. В принципе, мне комфортно и там и там, просто это разный функционал», — сказал Свечков в интервью Sport24.
Форвард стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером.
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