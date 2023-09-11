«Это последние годы эры Кросби». The Athletic — об ожиданиях от «Питтсбурга»

Журналист Джош Йохе в статье на портале The Athletic поделился ожиданиями от игры «Питтсбург Пингвинз».

«Это последние годы эры Кросби. Остаётся два года, а может, пять? Никто не знает, но мы знаем, что конец приближается. Дубас хочет сделать всё, что в его силах, чтобы дать Кросби, Малкину и Летангу последний шанс. Карлссон должен очень помочь.

Есть много вопросов. Подойдёт ли команде новичок Карлссон? Голкипер Джерри действительно тот парень? И как долго Кросби сможет отодвигать время? Помимо этих вопросов, у «Пингвинз» есть дыры в составе, особенно на правом фланге и в третьем звене.

У них больше талантов, чем мы видели за последние годы. Они должны быть командой плей-офф. Сможет ли этот состав добиться успеха в Кубке Стэнли? Невозможно сказать наверняка, но мы знаем, что следующий сезон не будет скучным», — написано в статье.