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«Это последние годы эры Кросби». The Athletic — об ожиданиях от «Питтсбурга»

«Это последние годы эры Кросби». The Athletic — об ожиданиях от «Питтсбурга»
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Журналист Джош Йохе в статье на портале The Athletic поделился ожиданиями от игры «Питтсбург Пингвинз».

«Это последние годы эры Кросби. Остаётся два года, а может, пять? Никто не знает, но мы знаем, что конец приближается. Дубас хочет сделать всё, что в его силах, чтобы дать Кросби, Малкину и Летангу последний шанс. Карлссон должен очень помочь.

Есть много вопросов. Подойдёт ли команде новичок Карлссон? Голкипер Джерри действительно тот парень? И как долго Кросби сможет отодвигать время? Помимо этих вопросов, у «Пингвинз» есть дыры в составе, особенно на правом фланге и в третьем звене.

У них больше талантов, чем мы видели за последние годы. Они должны быть командой плей-офф. Сможет ли этот состав добиться успеха в Кубке Стэнли? Невозможно сказать наверняка, но мы знаем, что следующий сезон не будет скучным», — написано в статье.

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