«Наш край ждёт только движение вперёд». «Адмирал» — о переизбрании губернатора Кожемяко

«Адмирал» поздравил Олега Кожемяко с победой на выборах губернатора Приморья. Президент клуба и действующий губернатор Приморского края набрал более 72,78% голосов избирателей.
«Уважаемый Олег Николаевич, позитивные перемены в крае, улучшение всех сфер жизни, в частности развитие в регионе хоккея и спорта в целом – результат вашей честной и профессиональной работы. Уверены, что в следующие годы наш край ждёт только движение вперёд.
Желаем вам крепкого здоровья и успехов в делах на благо любимого Приморского края!» – говорится в заявлении клуба.
Дальневосточный клуб в трёх матчах нового сезона потерпел два поражения, от ЦСКА (1:4) и «Витязя» (1:2 Б), одержал одну победу — над «Спартаком» (6:2). В следующей встрече подопечные Леонида Тамбиева сыграют в гостях с «Торпедо» 12 сентября.
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