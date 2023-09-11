Пашков — о лидерстве «Куньлуня»: это пока ноги лёгкие, потом будет повторение «Амура»

Тренер и вратарь сборной СССР олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об успешной игре «Куньлуня» на старте нового сезона КХЛ.

«Лидерство «Куньлуня» — не сюрприз. Китайская команда собрана с миру по нитке, с лёгкой предсезонки — вот и получите быстрый результат. Но это пока ноги лёгкие. А потом, подозреваю, будет повторение, например, «Амура» времён Йортикки, который к Новому году останавливался», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

После победы над ЦСКА (3:2 ОТ) накануне подопечные Виктора Игнатьева вернулись на первую строчку общей таблицы КХЛ, набрав восемь очков в пяти матчах. В следующем матче «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Локомотивом» 12 сентября.

Ранее Александр Пашков оценил подготовку «Торпедо» к сезону КХЛ.