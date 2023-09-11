Пашков — о лидерстве «Куньлуня»: это пока ноги лёгкие, потом будет повторение «Амура»

Тренер и вратарь сборной СССР олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об успешной игре «Куньлуня» на старте нового сезона КХЛ.
«Лидерство «Куньлуня» — не сюрприз. Китайская команда собрана с миру по нитке, с лёгкой предсезонки — вот и получите быстрый результат. Но это пока ноги лёгкие. А потом, подозреваю, будет повторение, например, «Амура» времён Йортикки, который к Новому году останавливался», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.
После победы над ЦСКА (3:2 ОТ) накануне подопечные Виктора Игнатьева вернулись на первую строчку общей таблицы КХЛ, набрав восемь очков в пяти матчах. В следующем матче «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Локомотивом» 12 сентября.
Ранее Александр Пашков оценил подготовку «Торпедо» к сезону КХЛ.
- 11 сентября 2023
-
13:49
-
13:38
-
13:26
-
13:07
-
12:40
-
12:20
-
12:05
-
11:47
-
11:19
-
11:07
-
10:52
-
10:37
-
10:21
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
03:43
- 10 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:00
-
22:42
-
22:25
-
22:14
-
22:01
-
21:33