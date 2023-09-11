Глава СКР поручил провести проверку из-за издевательств в школе ХК «Молот»

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СУ СКР) по Пермскому краю проводит проверку после распространения информации о причинении побоев несовершеннолетнему в одной из спортивных школ Перми.
Как сообщает телеграм-канал СКР, такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверочных мероприятий по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Пермском крае.
В сети Интернет размещена информация о причинении побоев несовершеннолетнему его сверстниками, занимающимися вместе с ним в одной из спортивных школ. По данному факту СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка», — сказано в сообщении СКР.
Напомним, в хоккейной школе «Молот» проводится расследование из-за видео с травлей игрока. На одной из записей мальчика толкают и оскорбляют, один из игроков захватывает его шею ногами и будто пытается душить. В другом ролике его обзывают, запрещают ему заходить в определённую часть помещения, провоцируют на агрессию.
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