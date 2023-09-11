«Амур» почти не доезжал до наших ворот, потом у них всё залетело». Кравец — об 1:5 в Омске

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).

«Игра неиспользованных возможностей. Первый период был отличным, соперник практически не доезжал до наших ворот, мы имели восемь минут большинства. Хотя могло быть и больше, потому что у нас игрок закончил после одного эпизода играть, получив травму. Конечно, нужно наказывать за такие действия, забивать голы. В то же время основной игрок большинства выбыл, так что можно понять ребят, что где-то что-то не получилось. Ты не забиваешь – тебе забивают назад. Решающий, наверное, третий гол. Но ошибаются все.

Непростая была ситуация, потеря сразу двух крайних нападающих (Буше и Телегин. — Прим. «Чемпионата»). Я считаю, что всё равно ребята проявили и мужество, и характер. У соперника почти всё залетело, а у нас мало моментов, которые мы закончили голом. Значит, соперник больше хотел, им оказалось нужнее в данной ситуации», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.