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«Питтсбург» заключил пробный контракт с бывшим нападающим «Флориды»

«Питтсбург» заключил пробный контракт с бывшим нападающим «Флориды»
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«Питтсбург Пингвинз» подписал пробный контракт с 26-летним нападающим Колином Уайтом, сообщает журналист Рено Лавуа в «твиттере».

Американский форвард, способный сыграть как в центре, так и на правом фланге, примет участие в тренировочном лагере «пингвинов».

Напомним, минувший сезон Уайт провёл во «Флориде Пантерз». Нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «0». За карьеру форвард также успел поиграть за «Оттаву Сенаторз». Всего на его счету 292 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 113 (44+69) результативных баллов.

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