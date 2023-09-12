Экс-форвард сборной Чехии высказался о заявлениях Доминика Гашека в адрес русских игроков

Нападающий «Лады» Остап Сафин, представляющий сборную Чехии, поделился мнением о легенде местного и мирового хоккея, бывшем вратаре НХЛ и «Спартака» Доминике Гашеке. Экс-голкипер нередко критически высказывается о российских спортсменах.

«Доминик Гашек постоянно говорит о русских спортсменах? Никак не отношусь, пусть выступает, пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает говорить. То, что он говорит — его дело.

Гашек — второй бог хоккея в Чехии после Ягра? Сто процентов», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, ранее стало известно, что бывший вратарь «Спартака» собирается пойти в политику. Гашек может стать сенатором от TOP 09 — правоцентристской политической партии в Чехии.