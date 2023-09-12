Генменеджер «Авангарда» вручил экс-форварду команды Бродхёрсту медаль за сезон-2022/2023

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст получил бронзовую медаль за сезон-2022/2023, сообщается в официальном телеграм-канале «Авангарда».
Американский форвард, минувший чемпионат проведший в составе омского клуба, после очного матча встретился с генеральным менеджером «ястребов» Антоном Курьяновым. Функционер вручил Бродхёрсту медаль.
«Тогда он играл за «ястребов»: в регулярном чемпионате набрал 30 (14+16) очков и 8 (3+5) в плей-офф. Награда нашла его, несмотря на расстояние, ведь сейчас Алекс — игрок хабаровского «Амура», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом сезоне, ставшем для опытного форварда дебютным, «Авангард» дошёл до финала Востока. На счету нападающего также 416 матчей в АХЛ, в которых он набрал 230 (83+147) очков. В сезоне-2015/2016 нападающий в составе «Лейк Эри Монстерз» завоевал главный трофей лиги – Кубок Колдера.
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