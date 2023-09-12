«Думал его в партер перевезти». Толчинский рассказал о конфликтах с Рябыкиным и Хартли

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о конфликтах с тренерами во время игры за «Авангард». Тогда омскую команду возглавляли Боб Хартли, а затем его помощник Дмитрий Рябыкин. Толчинский играл за «Авангард» с сезона-2020/2021. В минувшее межсезонье форвард решил покинуть клуб и перешёл в СКА. Кроме того, Толчинский рассказал о главной игровой проблеме — психологии.

«Одна из проблем — психология: когда что-то идёт не так, то мне не всегда быстро удаётся преодолевать плохое настроение? Бывает у меня такое. В этом году, когда чуть не состоялся обмен, я, наоборот, отпустил ситуацию, и дела пошли у меня в гору. Поменялся тренер, писали о конфликте — был он или нет, немного стала другой система игры. К этому надо привыкнуть, ведь до этого три года у нас был другой хоккей. У меня матчей десять было без очков, но потом нагнал, и всё нормально стало.

Чуть не подрался с Дмитрием Рябыкиным? Я думал его в партер перевезти. Вы же помните, какая тогда была ситуация. Мы почти всем проигрывали, потерпели поражение дома от «Куньлуня». Эмоции в таком состоянии были у всех — и у хоккеистов, и у тренеров. Начался диалог, пошли вопросы, слово за слово, и, не переходя на личности, на повышенных тонах обсуждали игру. Вот и всё.

По-крупному с тренерами раньше ругался? Бывает, что на эмоциях взрываешься и кипишь. Можешь случайно что-то сказать. С Хартли, бывало, кричали друг на друга. Он же по-русски не понимает. Орёшь на него и орёшь. Боб тоже кричит на тебя. Я даже и не помню, из-за чего началось. Может, неправильно в оборону вернулся, не закрыл чужого вратаря или потерял шайбу», — приводит слова Толчинского «Спорт-экспресс».