Дементьев: в СКА выбрали Демидова, а Мичков будет чувствовать себя комфортно в Сочи

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил переход Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Я считаю, что это правильное решение. Набор игроков в СКА сильный, и присутствует конкуренция между молодыми игроками Демидовым и Мичковым. Предпочтение на текущий момент отдали в пользу Ивана Демидова. Считаю, что Матвей Мичков будет чувствовать себя комфортно в Сочи, там ему всё знакомо – и команда, и тренер, и город. Стресс будет минимальным. Поэтому данное решение выгодно всем заинтересованным сторонам.

Почему у Мичкова не получилось выиграть конкуренцию? Никакой проблемы в этом не вижу, в том числе в слове «конкуренция». Оценка производительности и полезности игроков – достаточно субъективная часть. Одном тренеру хоккеист может нравиться, другому – нет. И Демидов, и Мичков – оба серьёзные и сильные игроки. Они могли бы усилить любую команду, но в СКА высокая конкуренция. Никакой проблемы нет, просто место одно и нужно было кого-то выбрать. И выбрали Демидова», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Матвей, выступая за «Сочи» в прошлом сезоне, принял участие в 27 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счёт 20 (9+11) очков. В текущей кампании Мичков, играя за СКА, выходил на лёд лишь в одном матче.