Бэбкок просил игроков показать фотографии на телефоне, «Коламбус» начал расследование

«Коламбус Блю Джекетс» начал расследование в отношении главного тренера Майка Бэбкока. Причиной является то, что наставник просил игроков команды показать фотографии на их телефонах, чтобы лучше узнать хоккеистов вне льда. Об этом сообщает подкаст Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни.

Журналист «Блю Джекетс» Аарон Портцлайн из издания The Athletic подтвердил эту историю и сообщил, что команда проводит расследование, а Бэбкок и капитан Бун Дженнер недоступны для комментариев.

Как напоминает издание The Leafs Nation, Бэбкок во время работы в «Торонто Мэйпл Лифс» попросил Митчелла Марнера, который в то время был новичком в клубе, ранжировать игроков команды от самых трудолюбивых до наименее трудолюбивых. В итоге Бэбкок поделился списком со всей командой и поставил Марнера в ужасное положение.