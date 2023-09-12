theScore назвал цель главного тренера «Вашингтона» Карбери на новый сезон
Поделиться
Журналист Джон Матиш на портале theScore поделился ожиданиями от игры «Вашингтон Кэпиталз» и работы главного тренера Спенсера Карбери в новом сезоне.
«Основная цель Спенсера Карбери столь же проста, сколь и устрашающа: вернуть эту команду в плей-офф, чтобы Алекс Овечкин и его одноклубники — Никлас Бекстрём, Джон Карлсон, Том Уилсон и другие — могли побороться за второй Кубок Стэнли, пока не стало слишком поздно. Проблема в том, что, возможно, время уже ушло.
Если новичок Макс Пасиоретти сможет избежать травм, если Евгений Кузнецов сможет вновь обрести чемпионскую форму 2018 года, и если Энтони Манта сможет наконец реализовать свой потенциал в 30 голов, нападение «Кэпиталз» должно принести многое для клуба», — сказано в статье.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
20:47
-
20:35
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:57
-
19:45
-
19:29
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:44
-
17:32
-
17:24
-
17:12
-
17:00
-
16:44
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:56
-
15:36
-
15:23
-
15:07
-
14:57
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:23
Партнерский контент