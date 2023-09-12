theScore назвал цель главного тренера «Вашингтона» Карбери на новый сезон

Журналист Джон Матиш на портале theScore поделился ожиданиями от игры «Вашингтон Кэпиталз» и работы главного тренера Спенсера Карбери в новом сезоне.

«Основная цель Спенсера Карбери столь же проста, сколь и устрашающа: вернуть эту команду в плей-офф, чтобы Алекс Овечкин и его одноклубники — Никлас Бекстрём, Джон Карлсон, Том Уилсон и другие — могли побороться за второй Кубок Стэнли, пока не стало слишком поздно. Проблема в том, что, возможно, время уже ушло.

Если новичок Макс Пасиоретти сможет избежать травм, если Евгений Кузнецов сможет вновь обрести чемпионскую форму 2018 года, и если Энтони Манта сможет наконец реализовать свой потенциал в 30 голов, нападение «Кэпиталз» должно принести многое для клуба», — сказано в статье.