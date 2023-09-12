Бэбкок опроверг обвинения в том, что заставлял игроков показывать личные фотографии

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Майк Бэбкок прокомментировал обвинения в том, что заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов.
«Во время встречи с нашими игроками и персоналом я попросил их поделиться с телефонов семейными фотографиями, чтобы лучше узнать их. Ничего особенного в этом не было. То, как это было показано в подкасте Spittin' Chiclets, было грубым искажением и чрезвычайно оскорбительным.
Эти встречи были очень важными и полезными не только для меня, но и для наших игроков и персонала, и изображать их таким образом — безответственно и совершенно неточно», — приводит слова Бэбкока сайт «Коламбуса».
«Во время встречи с Бэбкоком он спросил меня о моей семье, откуда я, о моей предстоящей свадьбе и о хоккейных вещах. Затем он спросил, есть ли у меня фотографии моей семьи, и я был рад поделиться некоторыми с ним. Он показал мне фотографии своей семьи.
Я думаю, что это была отличная первая встреча и хороший способ начать строить отношения. То, что это раздулось до предела, действительно разочаровывает», — заявил капитан «Коламбуса» Бун Дженнер.
- 12 сентября 2023
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