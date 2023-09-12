«Игра соперника не удивила». Жамнов — о победе «Спартака» над СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч со СКА (3:0).

«Ребята молодцы, продолжали играть, выполняли задание, контролировали шайбу. Не хватало терпения в завершении, то шайба подскочит, то ещё что. Мы поговорили после последнего поражения, всё обсудили. Постарались убрать ошибки. Порадовало, что сегодня была все 60 минут. Играла вся команда. Игра соперника не удивила, у всех есть информация о соперниках.

Говорили ребятам не отходить в оборону, не практикуем это. Больше психология – когда ведёшь, начинаешь в каких-то нюансах недорабатывать. Понимали, что игроки СКА пойдут штурмовать в начале третьего периода. У нас проходит становление команды, это небыстрый процесс.

Игра Рыбара? Поймал кураж, молодец. Сегодня все помогали ему поймать его, ребята отрабатывали в обороне», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.