Алексей Жамнов оценил вероятность прихода Ковальчука в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над СКА (3:0) оценил игру нападающего красно-белых Ивана Морозова и оценил вероятность прихода Ильи Ковальчука в клуб.

«Морозов? Видел его и до отбытия за океан. Ясно, что там хоккей другой. Мы постоянно работаем с Ваней. Он выйдет на свой уровень и ещё покажет. СКА – раздражитель для всех. Не нахожусь на лавке во время разминки? Я доверяю игрокам, это их игра, их жизнь. Выхожу ненадолго посмотреть, скорее, какого качества лёд

Соотношение бросков не удивило. Расстраивало, что не забивали. Ребята контролировали шайбу, хотелось бы, чтобы побольше забили. Ковальчук? Разговаривал с ним перед пресс-конференцией. Есть ли шанс вернуть его как игрока? Мы готовы с ним поговорить, почему нет. Надо спрашивать у него», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.