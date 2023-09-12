Билялетдинов: были эпизоды, когда «Ак Барс» делал что-то неправильно

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу над минским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Была сложная игра, соперник создал много сложностей нам. Ребята старались, я ни в чём не могу их упрекнуть, но были эпизоды, когда мы что-то делали неправильно. Результата добились, но нам есть о чём подумать, над чем поработать. Главное – одержали победу.

Можно ли сказать, что во многом победу для «Ак Барса» сегодня добыл Тимур Билялов? Он – молодец, хочу его отметить. Часто выручал нас, достойно сыграл в сложных моментах.

В равных составах первое звено пока смотрится не совсем идеально? У нас есть определённые сложности, пока не всё получается, но ребята стараются. Они много разговаривают, пытаются забить, переживают, когда не удаётся это сделать. Процесс идёт.

Есть информация по срокам возвращения Вячеслава Войнова? Он пока только начал выходить на лёд. Артём Галимов чувствует себя чуть лучше, но пока не готов играть.

Как Дамир Жафяров относится к статусу 13-го нападающего? Думаю, он переживает, как и любой спортсмен. Он хочет играть, я это вижу, разговариваю с ним. Нужно немного потерпеть.

Почему игроки так сложно вкатываются в матчи? Есть вопросы, но они рабочие, сугубо хоккейные», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».