«Сложно сравнивать с АХЛ». Легионер минского «Динамо» оценил уровень игры в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2 ОТ) и оценил уровень игры в КХЛ. В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ, где в составе фарм-клуба «Вашингтона» стал обладателем Кубка Колдера.

«Каково впервые играть в Казани? Увлекательно! Крутая атмосфера, классная арена, было ощущение, что как будто это игра плей-офф. Думаю, все получили удовольствие: как команды, так и фанаты. Быстрая игра с обоюдными шансами. Счёт мог быть крупнее, но здорово сыграли оба вратаря. Колосов сделал ключевой сейв в концовке при выходе «один в ноль». В овертайме исход решил один бросок. Так бывает, это игра. Был классный хоккей.

Как мне КХЛ? Всё отлично! Наслаждаюсь пребыванием, классный хоккей, шумные арены. Моей жене очень нравится Минск, уже адаптировались, всё здорово, приветливые люди вокруг. Это сильная лига, много классных игроков. Сложно сравнивать, например, с АХЛ, здесь несколько другая игра, где-то есть схожие моменты, где-то нет. Если такой хоккей, как сегодня, здесь продолжится, то будет ещё интереснее быть частью всего процесса. Так что нахожусь в предвкушении», — цитирует Энаса Metaratings.ru.

«Динамо» проиграло три матча подряд после двух побед на старте нового сезона КХЛ. Минчане отправятся на выезд к челябинскому «Трактору» 14 сентября.