Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сложно сравнивать с АХЛ». Легионер минского «Динамо» оценил уровень игры в КХЛ

«Сложно сравнивать с АХЛ». Легионер минского «Динамо» оценил уровень игры в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2 ОТ) и оценил уровень игры в КХЛ. В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ, где в составе фарм-клуба «Вашингтона» стал обладателем Кубка Колдера.

«Каково впервые играть в Казани? Увлекательно! Крутая атмосфера, классная арена, было ощущение, что как будто это игра плей-офф. Думаю, все получили удовольствие: как команды, так и фанаты. Быстрая игра с обоюдными шансами. Счёт мог быть крупнее, но здорово сыграли оба вратаря. Колосов сделал ключевой сейв в концовке при выходе «один в ноль». В овертайме исход решил один бросок. Так бывает, это игра. Был классный хоккей.

Как мне КХЛ? Всё отлично! Наслаждаюсь пребыванием, классный хоккей, шумные арены. Моей жене очень нравится Минск, уже адаптировались, всё здорово, приветливые люди вокруг. Это сильная лига, много классных игроков. Сложно сравнивать, например, с АХЛ, здесь несколько другая игра, где-то есть схожие моменты, где-то нет. Если такой хоккей, как сегодня, здесь продолжится, то будет ещё интереснее быть частью всего процесса. Так что нахожусь в предвкушении», — цитирует Энаса Metaratings.ru.

«Динамо» проиграло три матча подряд после двух побед на старте нового сезона КХЛ. Минчане отправятся на выезд к челябинскому «Трактору» 14 сентября.

Материалы по теме
Видео
Шайба Семёнова в овертайме принесла победу «Ак Барсу» в матче с минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android