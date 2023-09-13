Калинин: «Трактор» контролировал игру с «Ладой», хотели порадовать болельщиков

Нападающий и капитан «Трактора» Сергей Калинин остался разочарован результатом первого домашнего матча челябинцев в новом сезоне с «Ладой» (1:3).

«Хотели порадовать болельщиков в первой домашней игре сезона. К сожалению, не получилось. Соперник здорово сыграл в своей зоне, чистил пятак. Старались создавать моменты, идти на ворота. Слабо сыграли перед вратарём, много было отскоков, много моментов. Контролировали игру, но, к сожалению, проиграли.

Мы мало создавали помехи. Всё у нас было по периметру ворот, ничего сложного для вратаря нет, когда броски идут с угла зоны. Да, были моменты, когда он вытащил, но надо больше создавать, больше забивать.

Насколько приятно было возвращаться на лёд в Челябинске? Болельщики всегда поддерживают. У нас хорошая, классная атмосфера. Жаль, что не удалось порадовать их», — цитирует Калинина Metaratings.ru.