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В НХЛ отреагировали на информацию о Бэбкоке, просившем личные фото у игроков «Коламбуса»

В НХЛ отреагировали на информацию о Бэбкоке, просившем личные фото у игроков «Коламбуса»
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал информацию том, что главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов.

«Мы связались с клубом, и я знаю, что Ассоциация игроков связалась напрямую с игроками. То, что сообщил Пол Биссонетт, – или, по крайней мере, его характеристики того, что произошло, – не согласуется с тем, что игроки сообщают Ассоциации игроков. Никто из них не считал, что эта просьба о фото была неуместной или неприемлемой.

На данный момент это то, что мы знаем. Считает ли НХЛ то, что эта ситуация не является проблемой? На данный момент да», — цитирует Дейли журналист официального сайта НХЛ Ник Котсоника.

Ранее капитан «Коламбуса» Бун Дженнер заявил, что просьба о фото была более чем корректной, а Бэбкок просто пытался получше узнать игроков команды и сам делился с ними фотографиями своей семьи.

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